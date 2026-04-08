Riapertura ponte Sente, Anas irremovibile. Scelli: «Ne parlo con il Dipartimento nazionale della Protezione civile»

In merito alla possibilità di riaprire al traffico, magari parziale, con sensori e impianti semaforici, il viadotto "Longo" sul Sente, il capo della Protezione civile regionale d'Abruzzo, il direttore Maurizio Scelli, ha comunicato, oggi a Castiglione Messer Marino,…

In merito alla possibilità di riaprire al traffico, magari parziale, con sensori e impianti semaforici, il viadotto “Longo” sul Sente, il capo della Protezione civile regionale d’Abruzzo, il direttore Maurizio Scelli, ha comunicato, oggi a Castiglione Messer Marino, che Anas è irremovibile. Non ci sono, secondo Anas, le condizioni minime di sicurezza per consentire una apertura parziale, anche temporanea, magari solo in questa fase di isolamento in cui sono imprigionati l’Alto Molise e l’Alto Vastese.

Il direttore Scelli, tuttavia, lascia aperta una qualche speranza: «Ne parlerò con il Dipartimento nazionale della Protezione civile».