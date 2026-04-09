 Loading…
giovedì 9 Aprile 2026
Ultim'ora Rimosse tonnellate di fango e detriti sulla provinciale tra Schiavi e Castiglione, si lavora per riaprire
In evidenza

Rimosse tonnellate di fango e detriti sulla provinciale tra Schiavi e Castiglione, si lavora per riaprire

Rimosse tonnellate di fango e detriti sulla provinciale tra Schiavi di Abruzzo e Castiglione Messer Marino. Il maggiore smottamento al km 5 circa dell'arteria di collegamento, che resta ancora chiusa al traffico perché gli interventi di messa in…

Pubblicato il

Rimosse tonnellate di fango e detriti sulla provinciale tra Schiavi di Abruzzo e Castiglione Messer Marino. Il maggiore smottamento al km 5 circa dell’arteria di collegamento, che resta ancora chiusa al traffico perché gli interventi di messa in sicurezza non sono stati ancora completati.

Sostieni la stampa libera, anche con 1 euro.

Lascia un commento

Lascia un commento