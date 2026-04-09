Rimosse tonnellate di fango e detriti sulla provinciale tra Schiavi e Castiglione, si lavora per riaprire

Rimosse tonnellate di fango e detriti sulla provinciale tra Schiavi di Abruzzo e Castiglione Messer Marino. Il maggiore smottamento al km 5 circa dell'arteria di collegamento, che resta ancora chiusa al traffico perché gli interventi di messa in…

Rimosse tonnellate di fango e detriti sulla provinciale tra Schiavi di Abruzzo e Castiglione Messer Marino. Il maggiore smottamento al km 5 circa dell’arteria di collegamento, che resta ancora chiusa al traffico perché gli interventi di messa in sicurezza non sono stati ancora completati.