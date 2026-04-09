Anas: riaperti al traffico i tratti della Tangenziale di Termoli, della SS16 “Adriatica” e della SS157

Anas ha riaperto al traffico i tratti della SS709 Tangenziale di Termoli, della SS16 “Adriatica” e della SS157 precedentemente chiusi in via precauzionale a seguito della riattivazione del movimento franoso in località Petacciato, in provincia di Campobasso. La…

Anas ha riaperto al traffico i tratti della SS709 Tangenziale di Termoli, della SS16 “Adriatica” e della SS157 precedentemente chiusi in via precauzionale a seguito della riattivazione del movimento franoso in località Petacciato, in provincia di Campobasso.

La riapertura è stata possibile al termine di un intenso lavoro tecnico e operativo svolto da Anas per il ripristino della sede stradale, la regolarizzazione del piano viabile e la messa in sicurezza della circolazione.

A seguito del dissesto, infatti, in alcuni punti della piattaforma stradale si erano registrati avvallamenti anche fino a mezzo metro, con deformazioni significative del corpo stradale che hanno reso necessaria l’immediata interdizione al traffico dei tratti interessati, al fine di tutelare la sicurezza degli utenti.

Per gestire l’imponente deviazione del traffico sulla rete stradale ordinaria sono state messe in campo tutte le risorse della struttura territoriale del Molise con l’impiego delle 112 unità dedicate. A supporto della task force locale sono giunte ulteriori 18 unità straordinarie provenienti dalle strutture Anas di Lazio, Sardegna e Calabria per un totale di 130 operatori impegnati h24.

Sono stati schierati 54 mezzi speciali, oltre a mezzi e personale delle ditte di pronto intervento, per garantire il monitoraggio costante dei punti critici e agevolare il deflusso della circolazione lungo gli itinerari deviati.

Nel dettaglio, i provvedimenti di riapertura riguardano:

la SS709 Tangenziale di Termoli, dal km 0 al km 6;

la SS16 “Adriatica”, dal km 531,900 al km 535,800;

la SS157, dal km 63,500 al km 71.

Sin dalle prime ore successive all’evento, il personale tecnico e operativo di Anas è intervenuto senza sosta per eseguire i necessari sopralluoghi, i monitoraggi e le lavorazioni urgenti, finalizzate a ripristinare nel più breve tempo possibile condizioni adeguate di transitabilità e sicurezza.

L’intervento ha consentito di ristabilire la funzionalità della rete viaria in un’area strategica per i collegamenti del territorio, limitando i disagi alla circolazione e garantendo una risposta tempestiva all’emergenza.