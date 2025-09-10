Riparto fondi sanità, Abruzzo e Molise fanno quadrato: «Non è un fatto di numeri, è un fatto di giustizia»

«Sto conducendo una battaglia che riguarda tutti noi. Cambiare le regole del riparto dei fondi per la sanità non è solo un fatto di numeri: è un fatto di giustizia». Lo dichiara il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

«Il deficit sanitario pesa sul bilancio della Regione e non è giusto che l’Abruzzo venga trattato come se avesse le stesse condizioni di una grande città di pianura. Garantire assistenza in un borgo a 1.500 metri di altitudine non può avere lo stesso costo che in una metropoli con strade dritte e ospedali a portata di mano. – continua il presidente della Giunta regionale – Per questo, insieme ad altre regioni – Marche, Molise, Basilicata, Calabria, Umbria e Sardegna – ho costruito un asse bipartisan che chiede regole nuove e più eque. La riunione di ieri nella Conferenza delle Regioni è stata un passaggio molto importante. Non mi fermo: continuerò a farmi portavoce di questa battaglia, forte anche dell’appoggio di tanti colleghi e della disponibilità del Governo. Perché la sanità non è una questione di geografia. La sanità è una questione di equità».