Caccia: la Regione cerca due componenti nei Comitati di gestione degli Atc, al via le candidature

Il presente Avviso stabilisce requisiti, condizioni, termini e modalità per la presentazione delle candidature ai fini della designazione da parte della Regione Abruzzo di due componenti in seno al Comitato di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia da rinnovare: Avezzano, Roveto-Carseolano, Barisciano, Subequano e Pescara.
L’istanza deve essere redatta secondo il modello allegato al presente avviso e presentata entro e non oltre il termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla data di pubblicazione del presente avviso,ovvero entro il 22 settembre 2025.
L’istanza deve essere inviata esclusivamente via pec all’indirizzo dpd023@pec.regione.abruzzo.it, corredata dalla seguente documentazione:
- curriculum vitae;
- copia fotostatica documento di identità in corso di validità.
Nell’oggetto della PEC deve essere apposta la dicitura: “Candidatura per la designazione di un Componente in seno al COGES dell’ATC …”.”
