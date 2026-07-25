Riprogettazione delle banconote dell’euro, la Bce lancia un sondaggio per scegliere tra due temi: cultura europea o fiumi e uccelli

La Banca centrale europea ha presentato il 23 luglio i dieci progetti finalisti per il design delle future banconote in euro e invita tutti i cittadini a partecipare a un sondaggio online per contribuire alla scelta finale. Le…

La Banca centrale europea ha presentato il 23 luglio i dieci progetti finalisti per il design delle future banconote in euro e invita tutti i cittadini a partecipare a un sondaggio online per contribuire alla scelta finale. Le proposte si ispirano a due temi, “Cultura europea” e “Fiumi e uccelli”, e rappresentano il risultato di un concorso che ha coinvolto designer di tutta l’Unione europea.

Nel 2025 è stato indetto il concorso grafico per le future banconote in euro. Sono stati invitati a partecipare grafici di tutta Europa. Sono pervenute oltre 1.200 candidature. A 25 dei grafici partecipanti è stato quindi chiesto di presentare la propria proposta. Una giuria indipendente composta da 21 esperti, ciascuno designato dalla banca centrale del rispettivo paese dell’area dell’euro, ha infine preselezionato dieci disegni.

Fino al 21 settembre 2026, chiunque può esprimere la propria preferenza attraverso il sondaggio promosso dalla BCE.

Le opinioni raccolte contribuiranno alla decisione finale sul nuovo volto delle banconote, che sarà presa dal Consiglio direttivo della BCE entro la fine dell’anno. Le nuove banconote saranno progettate per essere ancora più sicure, accessibili e sostenibili, mantenendo il contante un mezzo di pagamento affidabile e vicino alle esigenze dei cittadini.



Per maggiori informazioni si può consultare la pagina dedicata sul sito della BCE. Inoltre, Per favorire la più ampia partecipazione al sondaggio, nei prossimi giorni presso la Filiale della Banca d’Italia di Campobasso (come presso le altre Filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico), sarà esposto un roll-up con un QR Code che consente di accedere direttamente al sondaggio.