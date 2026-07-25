Spettacoli e stand enogastronomici tra i vicoli di Agnone, torna la “Notte Arancione”. Saia: «La nostra città è piena di attrazioni»

È stato ufficialmente pubblicato il calendario estivo 2026 degli eventi che si svolgeranno ad Agnone. Un ricco cartellone realizzato dal Comune in collaborazione con la Pro Loco, la Regione Molise e numerose associazioni locali. Un mese d’agosto nel…

È stato ufficialmente pubblicato il calendario estivo 2026 degli eventi che si svolgeranno ad Agnone. Un ricco cartellone realizzato dal Comune in collaborazione con la Pro Loco, la Regione Molise e numerose associazioni locali. Un mese d’agosto nel segno del divertimento, della riflessione e della cultura con temi e attività in grado di coinvolgere tutte le fasce di pubblico.

Dalla musica al teatro, dai libri alle immersioni esperienziali, passando per la valorizzazione dell’artigianato e le peculiarità enogastronomiche. Il calendario mette al centro il patrimonio naturalistico e culturale dell’Atene del Sannio, con eventi dislocati per animare tutte le zone del Comune.

Tra gli appuntamenti in musica, si segnala “AgFest” il concerto con il cantautore italiano Daniele Silvestri. La voce di “Salirò” si esibirà con i suoi più grandi successi nella magica cornice dell’area verde di Santa Lucia il 5 agosto alle ore 18.

Il cartellone 2026 segna anche il ritorno di un evento identitario per Agnone, la “Notte Arancione”. L’11 agosto le strade e i vicoli di Agnone si riempiranno di spettacoli e stand enogastronomici per una serata indimenticabile.

«Siamo pronti per un altro agosto agnonese ricco di eventi. Come sempre, abbiamo pensato a tutti: appuntamenti dedicati sia ai più grandi che ai più piccoli. Quest’anno ci onoriamo di ospitare Daniele Silvestri, un grande della musica italiana che ci farà emozionare. Inoltre, abbiamo deciso di puntare sul ritorno della ‘Notte Arancione’, uno degli eventi che ha caratterizzato diverse estati agnonesi in passato. Oltre agli appuntamenti del cartellone, restano attive tutte le altre iniziative turistiche realizzate dal Comune nel corso degli anni. La nostra città è piena di attrazioni da scoprire e vivere. Ringrazio tutte le persone che hanno lavorato per la realizzazione del calendario, ora c’è un’unica cosa da fare: divertirsi». Così il sindaco di Agnone, Daniele Saia.