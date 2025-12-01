  • News

    • Rischia di ribaltarsi, autotreno carico di ossigeno refrigerante messo in sicurezza dai Vigili del fuoco

    Personale del Comando di Vigili del Fuoco di Campobasso è intervenuto con una squadra del distaccamento di Termoli, sulla SP137 in territorio di Larino per recuperare un autotreno adibito al trasporto di ossigeno refrigerante uscito di poco dalla carreggiata stradale, a rischio di ribaltamento.

    In supporto alle operazioni di soccorso è intervenuta l’autogru del Comando Vigili del Fuoco di Isernia , e dopo lunghe operazioni di messa in sicurezza, l’automezzo è stato ricondotto sulla carreggiata stradale.
    La strada è stata chiusa al traffico veicolare per tutta la durata dell’ intervento, da poco concluso.

