Rischia di ribaltarsi, autotreno carico di ossigeno refrigerante messo in sicurezza dai Vigili del fuoco

Personale del Comando di Vigili del Fuoco di Campobasso è intervenuto con una squadra del distaccamento di Termoli, sulla SP137 in territorio di Larino per recuperare un autotreno adibito al trasporto di ossigeno refrigerante uscito di poco dalla carreggiata stradale, a rischio di ribaltamento.

In supporto alle operazioni di soccorso è intervenuta l’autogru del Comando Vigili del Fuoco di Isernia , e dopo lunghe operazioni di messa in sicurezza, l’automezzo è stato ricondotto sulla carreggiata stradale.

La strada è stata chiusa al traffico veicolare per tutta la durata dell’ intervento, da poco concluso.