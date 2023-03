Riti di Pasqua: processione del Venerdì santo e musical, ad Agnone fervono i preparativi

Fervono i preparativi per il musical ‘Passione e Resurrezione’ che la Compagnia teatrale ‘I Giovani Agnonesi’ metterà in scena lunedì in Albis nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli. L’iniziativa, resa possibile grazie all’impegno del duo Fabio Verdone e Paolo Porrone nei ruoli di registi, attori e scenografi, vedrà la partecipazione di oltre 50 giovani del territorio che tornano a recitare dopo due anni di pandemia. Negli anni passati la rappresentazione è stata svolta al teatro Italo Argentino.

Flagellazione, crocifissione, sofferenza e infine la resurrezione, le scene che ‘I Giovani Agnonesi’ proporranno al pubblico che gremirà la chiesa dei Cappuccini a partire dalle 18,30.

“Si tratta di un evento che rappresenta per i cristiani il fondamento della fede. Lo spettacolo avrà un taglio inusuale e al tempo stesso coraggioso”, affermano Verdone e Porrone che da anni, con poche risorse economiche a disposizione, promuovono progetti di alta qualità, arricchendo l’offerta culturale locale. A riguardo i promotori dell’idea rivolgono un sentito grazie a don Onofrio Di Lazzaro, a Comune e Pro loco di Agnone, oltre a vari sponsor che hanno collaborato fattivamente alla stesura dell’idea. Inoltre, aggiungono Porrone e Verdone “un pensiero speciale per questa Passione va all’artista Paola Cerimele, sempre nel cuore delle persone che hanno avuto modo di apprezzare le sue doti professionali ed umane”.

Tra i riti che caratterizzeranno la vigilia di Pasqua, la sentita e commovente processione del Cristo morto e della Vergine Addolorata, che la Congregazione dei morti della chiesa di Santa Croce, allestirà il giorno di Venerdì santo. Il corteo, accompagnato dal complesso bandistico di Barrea, muoverà dalla chiesa monumentale di San Francesco per attraversare le principali strade cittadine.