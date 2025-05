Salvò un capriolo che rischiava di annegare, Samuel Massa nominato Alfiere della Repubblica

Si è svolta l’altro giorno al Quirinale la cerimonia ufficiale per la consegna dell’attestato di Alfiere della Repubblica Italiana a Samuel Massa, giovane quindicenne di Fossacesia, protagonista di un gesto esemplare di coraggio e altruismo.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito personalmente l’onorificenza con la seguente motivazione: “Per la prontezza con cui ha affrontato il pericolo, salvando un capriolo ferito, che eta finito in mare. Un gesto coraggioso che esprime rispetto per ogni forma di vita.”

Samuel si trovava in compagnia di un amico quando ha visto un capriolo che, dopo essere stato investito da un’auto, era caduto in mare e annaspava dolorante senza riuscire a raggiungere la riva. Resosi conto della situazione, Samuel si è gettato in mare, nelle fredde acque invernali, cercando di raggiungere il capriolo e, con grande difficoltà, riuscendo a trarlo in salvo e ad affidarlo alle cure delle autorità competenti.

Il suo gesto, carico di altruismo e senso civico, ha colpito profondamente l’intera comunità nazionale e rappresenta un esempio concreto di rispetto per la vita e per l’ambiente.

Questa onorificenza rientra tra i 29 attestati conferiti nel 2024 a giovani distintisi nello studio, in attività culturali, scientifiche, artistiche, sportive, nel volontariato oppure hanno compiuto atti ispirati a senso civico altruismo e solidarietà . Il tema di quest’anno, “Nuove vie per la solidarietà”, evidenzia l’importanza di percorsi nuovi ma autentici per costruire una società più inclusiva, giusta e coesa.

“Quanti hanno ricevuto questo riconoscimento- si legge in una nota del Quirinale-rappresentano simbolicamente solo una parte di quel numero indefinito di giovani che si impegna e lavora alacremente nella vita quotidiana, contribuendo ogni giorno a nutrire quell’insieme di valori che costituisce l’elemento propulsivo fondamentale per la nostra società”.

Il sindaco Enrico Di Giuseppantonio esprimendo emozione e orgoglio, ha dichiarato:

“Samuel è il simbolo della buona gioventù della mia città, Fossacesia. È un giovane che con il suo gesto ha dimostrato che i valori dell’inclusione, del rispetto per il prossimo e della solidarietà possono ancora guidare le nuove generazioni. Esprimo a lui il mio affetto personale e il riconoscimento di tutta la nostra città. La cerimonia al Quirinale è la dimostrazione di quanto i giovani possano essere esempio di speranza e cambiamento positivo per la società.”

“In un tempo difficile e incerto- ha aggiunto il sindaco- Samuel rappresenta una testimonianza viva di come i giovani, con gesti semplici ma profondi, possano fare la differenza, alimentando il tessuto sociale con senso civico, generosità e responsabilità condivisa”.