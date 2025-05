Salvini sul viadotto Sente-Longo: “Tornerò in Molise entro l’estate con tempi certi”

In visita oggi presso il Comune di Termoli, il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini ha annunciato il suo ritorno in Molise entro l’estate, con l’impegno di fornire tempistiche definitive per importanti opere infrastrutturali del territorio.

“Sto esercitando pressioni e voglio darvi tempi certi il prima possibile”, ha dichiarato Salvini riferendosi in particolare al viadotto Sente-Longo, importante collegamento al confine tra Molise e Abruzzo, inagibile dal 2018. “Voglio che le scadenze siano assolutamente mantenute”, ha sottolineato il Ministro.

Viadotto Sente. Molise.

Nel corso dell’incontro, Salvini ha anche menzionato di aver discusso con il Governatore della situazione nella zona di Venafro: “Vogliamo portarci dall’altra parte del Molise ed essere veloci anche lì. I fondi li abbiamo già stanziati, ora è necessario che i tecnici facciano ciò che devono”.

Riguardo alla linea ferroviaria Campobasso-Roma, il Ministro ha riconosciuto le difficoltà temporali: “Ovviamente non riusciamo a realizzare in due anni ciò che alcuni attendono da cinquant’anni. Tuttavia, siamo soddisfatti dei progressi”.

Salvini ha concluso facendo riferimento al suo recente tour istituzionale: “Arrivo da una due giorni fra Calabria, Puglia, Molise e Abruzzo dove stiamo avviando opere pubbliche, strade e ferrovie che i sindaci aspettavano da trent’anni. Da uomo di Governo e da segretario della Lega, è un risultato importante, o come direbbero i giovani, è tanta roba”.

(fonte Ansa)