San Felice Martire esce in processione dopo venticinque anni: grande festa per il “Centenario”

Una pagina di storia per tutta la comunità: il 30 agosto 2025 San Felice del Molise ha celebrato il suo settimo centenario. Così come avviene ogni venticinque anni, il corpo di San Felice Martire è stato portato in processione lungo le vie del paese. Un’emozione immensa in un contesto di forte partecipazione, di fede, devozione, gratitudine a Dio e affidamento da parte di persone di ogni età.

Tutto è stato preparato con tanto amore e impegno, con la consapevolezza dell’unicità di un momento così sentito e pieno di senso. Chi c’è, chi c’era, chi ci sarà: un evento che si è rinnovato in questo anno giubilare dedicato alla speranza.

Sono state diverse le iniziative organizzate per rendere omaggio a San Felice Martire, il cui corpo potrebbe essere giunto dalle catacombe di Santa Priscilla a Roma, accolto e custodito nel paese di minoranza linguistica croata fin dal 1824.

Nell’occasione il vescovo di Termoli-Larino, mons. Claudio Palumbo, ha presieduto la solenne celebrazione eucaristica nella cappella di San Felice Papa, gremita in ogni ordine di posto e anche all’esterno, a testimonianza del profondo legame del popolo con il giovane martire. Diversi anche gli altri momenti di preghiera e condivisione fino alla festa del Cuore Immacolato di Maria. Un invito a rinsaldare la propria fede, ripartendo dall’esempio dei martiri che hanno donato la loro vita per il Signore Gesù Cristo, ponendolo al primo posto come guida e riferimento, come dono di amore per l’umanità, luce del cammino in tempi di gioia ma anche di fatica e incertezza.

Il parroco, don Pietro Cannella, ringrazia tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito alla riuscita dei festeggiamenti. Presente in paese anche una delegazione di Omis, centro gemellato della Croazia.

Dal “Centenario” un affidamento comunitario a San Felice Martire per continuare un percorso di fede, appartenenza e unità accompagnati dalla sua testimonianza, dalle grazie e da ogni benedizione. Appuntamento al 2050. Viva San Felice Martire!