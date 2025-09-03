RadicalMente Festival è family friendly: tante attività gratuite dedicate ai bambini

Un festival per tutte le età dove famiglia, idee e cultura condivisa viaggiano di pari passo: la terza edizione di RadicalMente in programma il 5 e 6 settembre 2025 a Castel del Giudice (IS) sarà una manifestazione family friendly. Oltre agli incontri con autori e le presentazioni di libri, nel villaggio letterario allestito a Borgotufi ci sarà spazio per tante attività gratuite dedicate ai bambini. In entrambe le giornate dalle 16:30 gli Innesti Radicali Workshop proporranno laboratori creativi, letture animate e face painting ispirato ai grandi classici per i più piccoli come Peter Pan, Alice nel Paese delle Meraviglie, Il Mago di Oz, Gulliver e tanti altri. I bambini saranno seguiti e guidati alla scoperta del piacere della lettura dallo staff degli animatori culturali di Casa Frezza, dando la possibilità ai genitori di seguire talk e workshop.

La 3° edizione di RadicalMente Festival, promossa dal Centro Studi Casa Frezza in collaborazione con il Comune di Castel del Giudice, la Pro Loco “G. Caldora”, il Ministero della Cultura, Borgotufi Albergo Diffuso e Società Dante Alighieri, vedrà la presenza di importanti nomi del giornalismo e della cultura italiani tra cui Walter Veltroni, Emilio Casalini, Alessandra Macchitella, Giuseppe Cerasa, Giorgio Dell’Arti, Lauretta Colonnelli trasformando per due giorni Castel del Giudice in un villaggio letterario con talk, workshop, mostre fotografiche, aperitivi e cene a tema libro, laboratorio di calligrafia, mercatino con creazione di artigiane locali.

L’organizzazione del festival è resa possibile grazie all’impegno di un team dedicato, che ha lavorato con cura e passione: Luciana Petrocelli (direzione artistica), Rosita Levrieri (Responsabile unico PNRR), Adelina Zarlenga (Ufficio stampa), Carmelio Cenci e Marino De Nisio (Grafica), Federica De Felice, Remo Gentile, Elisabetta Gizzi, Marianna Santone e Angela Mosesso (Coordinamento organizzativo), il team di Casa Frezza e lo staff di Borgotufi.

L’ingresso è libero e gratuito, ma è gradita e consigliata la prenotazione al link: https://bit.ly/RadicalmenteFestival

Radicalmente Festival

Quando: 5-6 settembre 2025

Dove: Piazza di Borgotufi Albergo Diffuso, Castel del Giudice (IS)

Ingresso: Libero e gratuito, con prenotazione consigliata al link: https://bit.ly/RadicalmenteFestival

Cene letterarie: Prenotazione obbligatoria presso Borgotufi (Tel. +39 0865946020, www.borgotufi.it)

Sito web: www.casafrezza.com

Social Radicalmente Festival

Facebook: https://www.facebook.com/radicalmentefestival

Instagram: https://www.instagram.com/radicalmente.festival