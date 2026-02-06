  • In evidenza

    • Sapori, storie e profumi di una terra sconosciuta: lo chef Alessio Orlando lancia il volume “La cucina dell’Alto Molise”

    Pubblicato il

    Alessio Orlando, giovane ma già brillante chef di Agnone, ha dato alle stampe “La cucina dell’Alto Molise”, un «dovizioso e minuzioso manuale», scrive la critica di settore, in cui l’autore manifesta «solide conoscenze culinarie e gastronomiche che gli provengono dalle cucine di casa, con mamma e nonna elette a “maestre” di gusto e pietanze, e da scuole e maestri di arte culinaria».

    Alla preparazione tecnica e al continuo studio e aggiornamento, lo chef Alessio Olrando unisce una forte passione per la cucina tradizionale e per i prodotti della sua terra, l’alto Molise appunto. «Antipasti, primi, secondi, dolci, prodotti da forno, dispensa, liquori, amari e grappe e “i miei piatti inediti” che restituiscono un lungo elenco di pietanze o preparati, corredati da fotografie a colori a tutta pagina» spiega lo stesso chef.

    Su quest’accattivante narrazione della preparazione dei cibi proposti, molti legati alla cucina di famiglia e ai gusti particolari dell’autore, che predilige piatti ancora preparati in maniera molto tradizionale e con ingredienti poco comuni, come carni e tagli meno nobili, verdure coltivate, paste, dolci e liquori fatti in casa, corre lo sguardo affettuoso dello scrittore che fa precedere le sue proposte dai ricordi o le sensazioni legati alla preparazione stessa in momenti specifici della vita familiare. La famiglia, la sua operosità, l’amore per la terra e per tutti i suoi frutti, frutti che lo chef Alessio Orlando riprende facendone anche oggetto di sua creazione nella seconda parte dell’opera.

    Ben 174 pagine di delizie culinarie e ricette quasi scomparse nel tempo; una prestigiosa ed elegante pubblicazione che reca anche la prefazione entusiastica di Mauro Uliassi, pluripremiato chef marchigiano. Il volume di Alessio Orlando, “La cucina dell’Alto Molise – Sapori, storie e profumi di una terra sconosciuta” esce per i tipi di Volturnia Edizioni ed è già disponibile. Alessio Orlando, classe 1993, ha frequentato l’istituto alberghiero di Agnone, per poi affinare la tecnica alla Scuola internazionale di cucina italiana del maestro Gualtiero Marchesi.

    Sostieni la stampa libera, anche con 1 euro.

    Lascia un commento
    agnone alessio orlando alto molise chef cucina Gualtiero Marchesi

    Lascia un commento