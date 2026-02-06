Sapori, storie e profumi di una terra sconosciuta: lo chef Alessio Orlando lancia il volume “La cucina dell’Alto Molise”

Alessio Orlando, giovane ma già brillante chef di Agnone, ha dato alle stampe “La cucina dell’Alto Molise”, un «dovizioso e minuzioso manuale», scrive la critica di settore, in cui l’autore manifesta «solide conoscenze culinarie e gastronomiche che gli provengono dalle cucine di casa, con mamma e nonna elette a “maestre” di gusto e pietanze, e da scuole e maestri di arte culinaria».

Alla preparazione tecnica e al continuo studio e aggiornamento, lo chef Alessio Olrando unisce una forte passione per la cucina tradizionale e per i prodotti della sua terra, l’alto Molise appunto. «Antipasti, primi, secondi, dolci, prodotti da forno, dispensa, liquori, amari e grappe e “i miei piatti inediti” che restituiscono un lungo elenco di pietanze o preparati, corredati da fotografie a colori a tutta pagina» spiega lo stesso chef.

Su quest’accattivante narrazione della preparazione dei cibi proposti, molti legati alla cucina di famiglia e ai gusti particolari dell’autore, che predilige piatti ancora preparati in maniera molto tradizionale e con ingredienti poco comuni, come carni e tagli meno nobili, verdure coltivate, paste, dolci e liquori fatti in casa, corre lo sguardo affettuoso dello scrittore che fa precedere le sue proposte dai ricordi o le sensazioni legati alla preparazione stessa in momenti specifici della vita familiare. La famiglia, la sua operosità, l’amore per la terra e per tutti i suoi frutti, frutti che lo chef Alessio Orlando riprende facendone anche oggetto di sua creazione nella seconda parte dell’opera.

Ben 174 pagine di delizie culinarie e ricette quasi scomparse nel tempo; una prestigiosa ed elegante pubblicazione che reca anche la prefazione entusiastica di Mauro Uliassi, pluripremiato chef marchigiano. Il volume di Alessio Orlando, “La cucina dell’Alto Molise – Sapori, storie e profumi di una terra sconosciuta” esce per i tipi di Volturnia Edizioni ed è già disponibile. Alessio Orlando, classe 1993, ha frequentato l’istituto alberghiero di Agnone, per poi affinare la tecnica alla Scuola internazionale di cucina italiana del maestro Gualtiero Marchesi.