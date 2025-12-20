Satira, cultura pop, aneddoti: in edicola ‘Moliseide’ di Enzo Luongo e Pippo Venditti

Arriva in libreria Moliseide (Etabeta Edizioni) di Enzo Luongo e Pippo Venditti. Il libro è disponibile nei negozi da ieri, venerdì 19 dicembre, e poi dalla prossima settimana anche su tutte le principali librerie online (Amazon, Feltrinelli, Mondadori, Ibs, Libraccio, Libreria Universitaria ecc..). Moliseide sarà presentato oggi, sabato 20 dicembre, alle 18, nella sala Alphaville di via Muricchio a Campobasso. Gli autori dialogheranno per l’occasione con la giornalista del Tg1 Felicita Pistilli. L’evento è patrocinato dal Comune di Campobasso.

Il libro – Luogo reale e stato mentale, così Moliseide di Enzo Luongo e Pippo Venditti racconta, tra ironia e ancestrale affetto, il Molise. Racconto lucido, anche questo. Gli autori – grazie anche ai contributi di tanti amici scrittori, giornalisti, artisti – costruiscono una sorta di epica contemporanea fatta di aneddoti, memorie personali, satira, cultura pop e riflessione civile.

Il libro, con la prefazione di Adelchi Battista, mescola registri diversi: dall’antefatto pseudo-storico, grottesco e dialettale ai capitoli narrativi e giornalistici che parlano di radio libere, televisione, spettacoli, turismo, spopolamento e identità. Eppoi di cucina, viaggi, sport, politica e informazione. Un ritratto di una regione troppo spesso celebrata male, il più delle volte citata a sproposito, o dimenticata e ignorata, e invece bella, profondamente bella per storia e umanità.

Con uno stile leggero, Moliseide, blob in salsa locale, usa il sorriso come strumento critico per parlare di ciò che non funziona. È un libro che diverte, fa riflettere e invita a guardare questa piccola regione – e i luoghi marginali in generale – con occhi nuovi, liberi dalla retorica e dai luoghi comuni.