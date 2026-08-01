Scazzottata tra ubriachi, intervengono i Carabinieri che fatica per riportare l’ordine: informata la Procura

Prosegue senza sosta l’impegno dei Carabinieri di Venafro per garantire sicurezza sul territorio. Nel corso della serata del 29 luglio è giunta alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Venafro una richiesta di intervento per una lite in corso tra due persone dinanzi un locale del Corso Molise, zona decentrata rispetto ai luoghi e locali maggiormente frequentati del centro di Venafro. La costante e attenta presenza dell’Arma ha permesso di attivare immediatamente gli equipaggi in circuito che nel giro di pochi minuti sono riusciti a convergere sul posto con ben tre pattuglie.

Attuando tutte le previste procedure di sicurezza e riuscendo ad addentrarsi tra la gente, i militari hanno notato due uomini, trentenni italiani, che erano venuti alle mani. Con non poca difficoltà sono riusciti a separarli e bloccarli. Le persone presenti hanno riferito che, poco prima, uno dei due, per futili motivi, aveva offeso verbalmente l’altro provocandone l’immediata reazione e che, considerato anche il loro stato alterato per l’abuso di sostanze alcoliche, stavano avendo grossi problemi per allontanarli. L’intervento dei militari ha permesso di placare la situazione agitata anche se durante l’acquisizione di notizie da parte dei Carabinieri, i due approfittando della confusione sono riusciti a divincolarsi continuando per pochi istanti ad aggredirsi a vicenda.

Successivamente, per uno dei due si è reso necessario l’intervento dei sanitari che lo hanno accompagnato, per gli accertamenti di rito, presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Isernia. L’altro soggetto è stato accompagnato presso gli Uffici del Comando Arma per le incombenze previste. In merito all’episodio la Compagnia Carabinieri di Venafro ha informato dettagliatamente la Procura della Repubblica di Isernia che valuterà le eventuali responsabilità delle persone coinvolte.

L’intervento tempestivo e la professionalità dei Carabinieri intervenuti hanno permesso di limitare e ridurre al minimo le conseguenze della lite. L’immediato intervento di tre pattuglie sul posto di Carabinieri testimonia come, anche nelle serate infrasettimanali e non solo nei servizi di controllo alla cd. “mala movida” del sabato e della domenica, l’Arma profonde il massimo impegno e sforzo al fine di garantire sicurezza e legalità attraverso un controllo capillare e reattivo del territorio.