Distributore minacciato dalle fiamme sulla Trignina, provvidenziale l’intervento dei Vigili del fuoco

Distributore di carburante minacciato dalle fiamme sulla fondovalle Trigno, provvidenziale l’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Vasto.

Hanno davvero evitato il peggio i Vigili del fuoco del distaccamento di Vasto che stanno operando, ormai ininterrottamente dalla giornata di ieri, lungo la fondovalle Trigno, nei pressi dello svincolo del Dogliola. Nella mattinata di oggi, alimentate dal forte vento, le fiamme hanno puntato pericolosamente verso il distributore di benzina poche centinaia di metri dallo svincolo. Il personale operante si è schierato a protezione degli impianti di carburante. Per motivi precauzionali i dipendenti e lavoratori della struttura sono stati fatti allontanare.

Grazie alla perizia e alla prontezza di intervento è stato possibile scongiurare un evento che sarebbe stato molto più complesso e pericoloso. Il rogo di vegetazione non è ancora sotto controllo, perché il forte vento alimenta le fiamme. Sul posto si è recato un direttore delle operazioni di spegnimento del corpo nazionale dei Vigili del fuoco che ha assunto il coordinamento degli interventi, anche di quelli aerei. Un elicottero dei Vigili del fuoco sta effettuando lanci di acqua sul fronte del fuoco. Non è esclusa che si renderà necessario l’intervento di un più potente Canadair.