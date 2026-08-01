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sabato 1 Agosto 2026
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Terremoto Campi Flegrei, proseguono le verifiche tecniche dei Vigili del fuoco: evacuate alcune abitazioni

A seguito della scossa di magnitudo 4.7 registrata ieri sera nell'area dei Campi Flegrei, proseguono le verifiche tecniche su edifici e interventi dei vigili del fuoco. Il dispositivo di soccorso è stato potenziato con il trattenimento del personale…

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A seguito della scossa di magnitudo 4.7 registrata ieri sera nell’area dei Campi Flegrei, proseguono le verifiche tecniche su edifici e interventi dei vigili del fuoco.

Il dispositivo di soccorso è stato potenziato con il trattenimento del personale smontante, l’invio di una Unità di Comando Locale (UCL) a Pozzuoli e di cinque squadre per i controlli sul territorio. La direzione regionale Campania ha inoltre disposto l’impiego di quattro moduli operativi per la ricognizione speditiva su edifici e strutture, oltre a quattro squadre aggiuntive giunte in rinforzo dai vicini comandi.
A seguito delle prime verifiche è stato disposto, in via precauzionale, l’allontanamento di alcuni nuclei familiari dalle proprie abitazioni nell’area dei Campi Flegrei.
A Pozzuoli, in via Fasano, è stato evacuato dalla propria abitazione un anziano bisognoso di cure. Una volta portato a piano strada con l’autoscala, l’uomo è stato affidato ai sanitari per il trasporto in ospedale.

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