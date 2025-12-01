Schiavesi in festa nella Capitale: presenti anche il vescovo Cibotti e Roberta Angelilli vicepresidente della Regione Lazio

Si è celebrata ieri a Roma la tradizionale festa degli Schiavesi, giunta alla sua dodicesima edizione. La giornata, iniziata con la celebrazione della Santa messa presso il santuario del Divino Amore, con la presenza del parroco di Schiavi di Abruzzo, Don Antonio Di Palma e di sua eccellenza il Vescovo di Trivento, Camillo Cibotti, è proseguita in un clima festoso presso il ristorante La Perla, nell’incantevole scenario del lago di Castelgandolfo.

Molto apprezzata è stata la presenza del sindaco Luciano Piluso, dell’ex Senatore Antonio Razzi e di Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio.

La festa, che ha visto la partecipazione di circa cinquecento persone, è trascorsa tra canti, un ottimo pranzo e balli, con “la spallata”, il ballo tradizionale degli schiavesi a farla da padrone e a ricordare a tutti che «la difesa delle tradizioni, dello spirito di comunità, di usi e costumi di un popolo è un patrimonio da tutelare e difendere».

Il pranzo, come solitamente avviene, ha visto in conclusione l’assaggio di prodotti tipici di Schiavi d’Abruzzo e la tradizionale torta. Enorme la soddisfazione di chi ha partecipato e che ha tributato un doveroso ringraziamento agli organizzatori della festa. Arrivederci al prossimo anno.

a cura di Tiberio La Rocca