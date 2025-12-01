Ventennale Associazione stampa del Molise: Ferruccio De Bortoli e Gerardo Greco a Isernia

Nuovo appuntamento pubblico dell’Associazione della stampa del Molise per festeggiare il ventennale dalla fondazione. A Isernia, venerdì 12 dicembre, alle ore 17.30, nell’aula magna dell’Itis Mattei, ospiteremo Ferruccio De Bortoli (Sole 24 Ore e Corriere della Sera), uno dei più autorevoli direttori della stampa italiana. Dialogherà con lui Gerardo Greco (già corrispondente Rai a New York e conduttore de La7). Tema dell’incontro: “Informazione e potere: cittadini informati, democrazie forti“. A darne notizia, Giuseppe Di Pietro, presidente Asm.

