Scoop di Primonumero.it che anticipa il Pos 2025-2027: chiude l’ospedale di Agnone

Lo scoop di oggi porta la firma del sito primonumero.it, diretto dalla collega Monica Vignale. Nell’articolo di apertura del portale bassomolisano emerge la notizia del nuovo Piano Operativo Sanitario (POS) 2025-2027, che ridisegna completamente la rete ospedaliera molisana. Tra le novità più significative spicca la chiusura dell’unico ospedale presente in Molise di area particolarmente disagiata: il San Francesco Caracciolo di Agnone, che verrà riconvertito in presidio di comunità. La notizia, se confermata, potrebbe avere risvolti drammatici per l’intero territorio compreso tra Alto Molise e Abruzzo.
«Il Caracciolo di Agnone perde definitivamente lo status di ospedale di area disagiata e diventa ospedale di comunità con 20 posti letto a bassa intensità, ambulatori polispecialistici, diagnostica refertata a distanza, punto di primo intervento e postazione 118 h24. La relazione ai Ministeri motiva la scelta con i numeri: costi per circa 9 milioni di euro l’anno a fronte di una produttività di 2,4 milioni, ricoveri in calo (388 ordinari nel 2024, appena 80 nel primo quadrimestre 2025)» scrive il giornale on line diretto da Monica Vignale.
