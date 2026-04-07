Settanta anni per Emilio Iacovone, tanti auguri dalla sua grande famiglia

«Tantissimi auguri papà per i tuoi 70 anni». E' il messaggio speciale per Emilio Iacovone di Castiglione Messer Marino che oggi spegne settanta candeline. I suoi figli, nipoti e parenti utilizzano l'Eco per fargli arrivare tutto il loro…

«Tantissimi auguri papà per i tuoi 70 anni». E’ il messaggio speciale per Emilio Iacovone di Castiglione Messer Marino che oggi spegne settanta candeline. I suoi figli, nipoti e parenti utilizzano l’Eco per fargli arrivare tutto il loro affetto, visto che Castiglione, in questo momento, è parzialmente isolato e difficile da raggiungere.

«Un traguardo così importante meritava di essere festeggiato tutti insieme, come avevamo programmato, ma purtroppo le circostanze non lo hanno permesso. Non vediamo l’ora di recuperare e brindare insieme a te. Con tutto il nostro amore, di nuovo buon compleanno dai tuoi figli Bice, Martina, Alfredo e Felisia; i tuoi generi Armando e Nicola, tua nuora Samantha e i tuoi nipoti Giuseppe , Emilio, Caterina, Leonardo e Grace».