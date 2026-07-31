Sicurezza e flussi turistici, il Prefetto Montella ordina ai Comuni l’impiego operativo delle Polizie locali

Il Prefetto di Isernia, Giuseppe Montella, ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica convocata per la definizione dei presidi di controllo del territorio da porre in essere nel corso della stagione estiva.…

Il Prefetto di Isernia, Giuseppe Montella, ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica convocata per la definizione dei presidi di controllo del territorio da porre in essere nel corso della stagione estiva. Una particolare attenzione è stata riservata ai servizi di vigilanza da attuare sul territorio in considerazione dell’incremento dei flussi di traffico che interesserà la provincia nel mese di agosto.

In proposito il Prefetto ha illustrato la recente Direttiva del Capo della Polizia, alla luce della quale sono stati disposti il rafforzamento delle attività di controllo da parte delle Forze di Polizia, il pieno coinvolgimento delle Polizie locali nell’attività di vigilanza all’interno dei centri abitati e lungo le tratte viarie urbane interessate dalla maggiore mobilità estiva, l’effettuazione di servizi interforze nei periodi caratterizzati dal maggior rischio di incidentalità, con particolare riguardo alle fasce orarie serali e notturne dei fine settimana, agli itinerari di collegamento con località turistiche, balneari e montane, che nel periodo estivo sono interessate da un incremento significativo dei volumi di traffico.

Su questo aspetto il rappresentante dell’ANAS non ha evidenziato particolari criticità che interessino le strade statali: i lavori attualmente in corso non comportano infatti limitazioni della circolazione.

Il Prefetto ha altresì richiamato l’attenzione dei Comuni sull’opportunità di adottare tutte le misure necessarie per assicurare un ordinato e sicuro svolgimento delle manifestazioni che sono previste nei rispettivi territori nel periodo estivo.

In tali occasioni le Forze dell’Ordine sono state invitate a predisporre idonei servizi interforze, col supporto delle Polizie locali, volti a garantire che tali eventi si svolgano in condizioni di ordine e sicurezza.



«La stagione estiva – ha dichiarato il Prefetto – rappresenta, ogni anno, una sfida significativa sotto il profilo della gestione del territorio, sia per l’aumento dei flussi di traffico che per il fitto calendario di eventi, manifestazioni e iniziative pubbliche. È compito delle Istituzioni predisporre un’adeguata attività di pianificazione e coordinamento affinché ogni situazione sia affrontata in una cornice di sicurezza. Ai cittadini rivolgiamo l’invito a partecipare con senso di responsabilità, contribuendo, attraverso il rispetto delle regole e della convivenza civile, alla buona riuscita delle iniziative e alla tutela della sicurezza collettiva».