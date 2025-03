Sicurezza: il Prefetto dispone la tutela rafforzata dell’ordine pubblico in alcuni Comuni del Vastese

Il Prefetto Gaetano Cupello ha presieduto la riunione del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, presso la Prefettura di Chieti, al quale hanno partecipato i Sindaci di Chieti, Lanciano, San Giovanni Teatino, San Salvo, nonché gli assessori dei Comuni di Vasto e Francavilla al Mare, oltre al Questore di Chieti ed ai Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Il Comitato, in tale composizione, ha condiviso l’adozione di un provvedimento prefettizio ai sensi dell’art. 2 del T.U.L.P.S., che, in relazione alle direttive del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in materia di prevenzione e sicurezza urbana, tenga conto dell’esigenza di tutela rafforzata dell’ordine e della sicurezza pubblica in alcune aree dei predetti Comuni.

Tale provvedimento, che avrà durata fino al 18 maggio, dispone il divieto di stazionamento in queste aree ai soggetti che assumano atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti, ostacolando la libera e piena fruibilità di tali zone e che siano stati denunciati all’Autorità Giudiziaria, ovvero condannati, per alcuni reati in materia di stupefacenti, contro la persona, contro il patrimonio, ovvero in materia di armi.

Il ricorso, da parte le Forze dell’ordine e le polizie municipali, all’immediato allontanamento dalle zone individuate dal provvedimento dei soggetti nei cui confronti risultino i citati precedenti penali o di polizia e la cui condotta si caratterizzi per atteggiamenti antisociali, costituisce un ulteriore strumento di prevenzione per garantire la piena e sicura fruibilità delle aree stesse da parte dei cittadini.