Viadotti Femmina Morta, pubblicato il bando. Saia: «Ora attendiamo la ri-statalizzazione dell’ex Istonia»

ANAS ha pubblicato il bando di gara per i lavori di completamento dei viadotti “Femmina Morta I” e “Femmina Morta II” sull’ex statale 86 “Istonia”, lavori necessari per connettere efficacemente Agnone con l’Abruzzo. L’intervento ha un valore di 40 milioni di euro e prevede l’ultimazione degli impalcati e il consolidamento delle fondazioni esistenti. L’appalto, che sarà assegnato attraverso procedura aperta, terrà conto dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Le imprese interessate potranno presentare le proprie offerte entro il 23 maggio2025.

«La realizzazione di questo intervento – ha commentato il Presidente della Provincia di Isernia, Daniele Saia – nasce da un lavoro avviato anni fa, quando a guidare Agnone era l’amministrazione di Michelino Carosella. Un obiettivo che ho perseguito fin dal mio insediamento come sindaco e che ho continuato a portare avanti con determinazione anche nel mio ruolo di Presidente. Il risultato raggiunto è frutto dell’impegno di tante persone e istituzioni che si sono adoperate affinché questa infrastruttura diventasse realtà. A tutte loro va il mio sentito ringraziamento. Ora, attendiamo il DPCM per la ristatalizzazione dell’ex Istonia. Così, successivamente, avremo la possibilità di concentrarci su altri progetti strategici come la variante di Colledimezzo e il completamento della Fresilia. L’obiettivo è quello di creare una connessione trasversale tra le valli del Biferno, del Trigno e del Sangro, in modo da migliorare la viabilità e contrastare l’isolamento delle aree interne. Un’opera di questa portata sarà in grado di dare slancio all’economia locale e garantirà l’ampliamento delle opportunità d’impresa. Intanto il nostro lavoro continua perché, come dimostra il caso dei viadotti “Femmina Morta”, solo la perseveranza porta a risultati concreti».