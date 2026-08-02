Trekking al tramonto, cena e concerto nel bosco per una notte di San Lorenzo piena di magia

NOTTE DI SAN LORENZO, le novità dell’edizione 2026. Inizieremo con l’escursione che ci farà ammirare il tramonto,

a seguire la cena sotto le stelle da un punto panoramico mozzafiato. A seguire ci immergeremo in una delle faggete più belle

del Molise, per ascoltare il “CONCERTO NEL BOSCO” con il “QUARTETTO BAGUS” (due violini, violoncello e flauto traverso).

Sarà un momento magico tra musica, bosco, stelle, lucciole e silenzi. La serata si concluderà con la visione di stelle e costellazioni e la spaghettata di mezzanotte. Per chi vorrà, ci sarà la possibilità di passare la notte in tenda ed ammirare l’alba il giorno seguente, gustando un buon caffè.



POSSIBILITA’ DI NOLO TENDE, SACCO LETTO, MATERASSINI E AMACHE

PROGRAMMA DELL’EVENTO

ORE 17:00 RITROVO E REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

ORE 17:30 PARTENZA ESCURSIONE

ORE 20:00 CENA AL TRAMONTO CON PRODOTTI DEL TERRITORIO

A cura di: Azienda Agricola Meo

ORE 21:30 CONCERTO NEL BOSCO CON IL “QUARTETTO BAGUS”

A SEGUIRE VISIONE DI STELLE E COSTELLAZIONI

ORE 23:30 SPAGETTATA

• CI SARA’ LA POSSIBILITA’ DI PARTECIPARE SOLO A CENA/CONCERTO/STELLE

PER CHI RIMANE IN TENDA CONCLUSIONE

ORE 9:30 DEL 9 AGOSTO DOPO LA COLAZIONE

per chi rimane in tenda è assicurato solo un punto acqua potabile senza il bagno.

Chi ha necessità di noleggiare la tenda verrà fornita una tenda igloo Ferrino 3 posti

al costo di €. 15/notte oppure tende più grandi a €. 25/notte , e la colazione del 9 agosto.

Possibilità anche di dormire sull’amaca nel bosco (equipaggiandosi bene per la notte)

Appuntamento alle ore 17:00 sulla Montagnola Molisana presso

https://maps.app.goo.gl/oKRGyTVUhC1g5hAt9?g_st=aw

Percorso escursione

Escursionistico di 8 km.

Dislivello +/- 120 m.

Cosa portare: Zainetto con acqua almeno 1lt, giacca a vento, maglia in pile,

consigliati pantaloni lunghi e scarpe da trekking

(eventualmente scarpe da ginnastica con un minimo di tacchettatura)

repellente per insetti, torcia tascabile, stuoino o telo da stendere a

terra per il concerto nel bosco e visioni stelle.

Bastoni da trekking facoltativi.

per chi resta a dormire in tenda, tutto l’occorrente per l’igiene personale,

sacco letto, occorrente per la notte, da lasciare in macchina. (sarà trasferito con auto)

IN FASE DI PRENOTAZIONE SPECIFICARE SE SI RESTA A DORMIRE IN TENDA

Per tutte le info costi e iscrizioni contattare

Michele Permanente 3287639268

Valeria Fabrizio 3201818141

Daniela Pietrangelo 3334226979

EVENTO A NUMERO CHIUSO E COMUNQUE SOLO SU PRENOTAZIONE.

L’EVENTO SI ATTIVERÀ CON UN NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI.

Le guide si riservano di annullare l’evento se le condizioni meteo non garantiranno la buona riuscita della manifestazione.

COMUNICARE IN FASE DI PRENOTAZIONE EVENTUALI ESIGENZE

ALIMENTARI, ALLERGIE E/O INTOLLERANZE.

La quota di partecipazione è di €. 40 e comprende:

• Servizio Guida GAE

• Cena con prodotti tipici del territorio

• Concerto nel bosco con il “QUARTETTO BAGUS”

• Visione di stelle e costellazioni

• Spaghettata di mezzanotte

• Servizio Navetta

• Organizzazione e logistica