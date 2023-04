Soccorso all’interno dei pozzi dell’impianto idroelettrico, esercitazione dei Vigili del fuoco

In applicazione dell’accordo operativo tra Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed ENEL, si è svolta un’esercitazione presso il bacino ENEL in località Monte Cesima nel Comune di Sesto Campano (IS) a servizio dell’impianto idroelettrico di pompaggio di Presenzano (CE).

L’esercitazione ha testato le modalità di soccorso all’interno dei pozzi dell’impianto. Per la particolare caratteristica del sito hanno preso parte all’addestramento più squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Isernia ed in particolare alcune squadre specializzate in tecniche Speleo Alpino Fluviali.