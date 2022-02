Solidarietà, ‘La Molisana’ dona pasti ai più bisognosi: aderisci anche tu all’iniziativa

Dall’11 febbraio prossimo la campagna solidale del pastificio La Molisana in collaborazione con SpesaSospesa.org. Il pastificio campobassano ha infatti deciso di contribuire al progetto coinvolgendo direttamente i propri consumatori: all’acquisto di due pacchetti di Rigacuore contribuiranno, insieme alla Molisana, a sostenere il progetto SpesaSospesa.org donando due pasti.

“Prosegue il nostro cammino solidale al fianco dei più bisognosi – afferma Rossella Ferro, direttore marketing della Molisana – Oggi più che mai viviamo un momento di grande incertezza economica che segue la crisi pandemica pertanto vogliamo essere vicini alle persone meno fortunate con questi piccoli gesti di solidarietà”.

Il progetto di solidarietà, su scala nazionale, intrecciato con SpesaSospesa.org sarà un sostegno alle famiglie economicamente più svantaggiate. Un modo per tendere, ancora una volta, la mano a chi ha bisogno.

“In meno di due anni di attività il progetto SpesaSospesa.org è riuscito a raccogliere e distribuire oltre 1.100.000 pasti equivalenti, anche grazie alla piattaforma digitale Regusto che permette di gestire le transazioni di beni di prima necessità garantendo la massima trasparenza e tracciabilità dei flussi – afferma Davide Devenuto, presidente del network solidale Lab00 Onlus e fondatore del progetto SpesaSospesa.org – Questo grande risultato è il frutto della collaborazione di cittadini, aziende ed enti non profit che condividono e supportano un obiettivo comune: offrire un sostegno concreto alle famiglie più fragili. Donare anche solo un pasto è un piccolo gesto da parte di una singola persona ma un enorme atto di solidarietà da parte di tutta la comunità. Ringraziamo La Molisana – conclude- e tutto il suo staff per aver creduto nel nostro progetto e contribuito a far crescere ulteriormente la nostra rete di solidarietà”.

Durante tutto il periodo di campagna solidale sono previste attività on line, attività di street food e nei punti vendita. Oltre la comunicazione a scaffale in agenda ci sono giornate con promoter che omaggerà i clienti con un chiudi-pacco in alcuni punti vendita selezionati della grande distribuzione. Su Milano, Roma, Napoli e Pescara, rispettivamente il 4, 7, 9 e 11 aprile, in collaborazione con Chef in Camicia è prevista, infine, un’attività di street food con Rigacuore: per ogni piatto acquistato e mangiato La Molisana devolverà un pasto con SpesaSospesa.org.