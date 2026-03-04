Sorpresi alla guida con un tasso di alcool superiore a quello consentito, dicono addio alla patente

Tagliacozzo – Dalla tarda serata di sabato e sino alle prime luci dell’alba di domenica mattina, i militari della Compagnia Carabinieri di Tagliacozzo e delle Stazioni dipendenti hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, volto principalmente all’incremento della sicurezza sulle strade nel fine settimana.

Il dispositivo dispiegato dall’Arma lungo le maggiori arterie stradali della Marsica, della Valle Roveto e della Piana del Cavaliere, ha condotto all’identificazione di 158 persone, di cui 5 di origine straniera, sul conto delle quali sono state esperite verifiche circa la regolarità della loro permanenza sul territorio nazionale.

Sono 8, poi, i controlli operati dai Carabinieri presso le dimore dei soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione o ad altre misure restrittive della libertà personale che prevedono l’obbligo di permanenza in casa nelle ore serali e notturne.

Numerosi anche i controlli operati negli esercizi pubblici aperti sino a tarda notte ed in generale nei luoghi maggiormente sensibili sotto il profilo della sicurezza.

L’attività di prevenzione delle cosiddette “stragi del sabato sera”, spesso conseguenza del consumo di sostanze stupefacenti e dell’abuso di bevande alcoliche prima di mettersi alla guida di un veicolo, ha visto i Carabinieri avvalersi dei dispositivi per l’accertamento sull’uso di sostanze stupefacenti, il cosiddetto drug test, e dell’etilometro.

In tale ambito si inserisce la segnalazione agli organi competenti di due automobilisti, sorpresi alla guida con un tasso di alcool nel sangue superiore a quello consentito dalla vigente normativa. A entrambi è stata ritirata la patente di guida.

Nel corso della nottata, inoltre, le numerose pattuglie dei Carabinieri hanno sottoposto ad attente verifiche i conducenti ed i passeggeri di 103 veicoli, elevando sanzioni a carico di 7 automobilisti per diverse violazioni del Codice della Strada, per un ammontare complessivo pari a 2300 €.

Sono in totale 20, infine, i punti decurtati dalle patenti di guida degli utenti della strada meno disciplinati, alcuni dei quali sanzionati a causa della velocità eccessiva o dell’uso dello smartphone.