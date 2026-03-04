Un’altomolisana alla guida del tribunale di Isernia: è Margiolina Mastronardi (video)

  • In evidenza

    Un’altomolisana alla guida del tribunale di Isernia. E’ Margiolina Mastronardi, nata a Pietrabbondante il 2 maggio del 1960. Oggi l’insediamento, dopo la nomina deliberata dal plenum del Consiglio Superiore della Magistratura. Prima di arrivare nel capoluogo di provincia pentro, ha prestato servizio a Larino e Campobasso.

    È la prima volta che una donna sale al vertice del Tribunale di Isernia. La nuova presidente avrà il compito di dirigere l’ufficio, coordinare e distribuire il lavoro tra le sezioni ed esercitare le funzioni attribuitele dalla legge. Su delega del Consiglio Superiore della Magistratura, vigilerà inoltre sull’ufficio del giudice di pace.

