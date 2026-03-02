Spazio aereo chiuso: manager agnonese e famiglia bloccati a Dubai sotto le bombe

AGI – Si allarga ancora in Medio Oriente il conflitto scatenato dall’attacco di Israele e Stati Uniti all’Iran sabato. Dopo che Teheran ha trascinato nella guerra anche i paesi del Golfo, ora è Israele ad aprire un fronte con il Libano, dove di contano già 31 i morti e 149 i feriti. Mentre non si spengono gli altri focolai, con gli alleati che durante la notte hanno martellato la capitale iraniana e le forze di Teheran che hanno preso di mira ancora li siti militari Usa in Bahrein e Iraq. Come rende noto la Mezzaluna rossa, dall’inizio degli attacchi israelo-americani contro l’Iran sono morte 555 persone.

Colpito da un drone anche l’aeroporto internazionale di Dubai da dove era in partenza anche una famiglia di origine agnonese pronta a rientrare in patria. Chiuso lo spazio aereo e le frontiere, il manager agnonese Enrico Rusi e la sua famiglia, moglie e tre ragazzi, non riesce a sapere come e quando poter rientrare in Italia.