Travolto dal treno mentre insegue i delinquenti, l’Arma rende onori all’appuntato Menichini

Presso il cimitero di Sant’Anna a Chieti, si è svolta una cerimonia di commemorazione in occasione della ricorrenza del 22° anniversario della morte dell’Appuntato Giangabriele MENICHINI, M.O.V.C..

Presenti alla ricorrenza, oltre ai familiari dell’Appuntato, una rappresentanza dei vertici dell’Arma locale e dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri in congedo che hanno deposto un cuscino nel luogo dove è stata tumulata la salma.

L’Appuntato Scelto Giangabriele MENICHINI, nato a Chieti nel 1964, moriva all’età di 39 anni, a Pescara, il 3 marzo 2024, travolto dal treno interregionale Pescara-Roma durante un servizio investigativo finalizzato al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti. In particolare, durante l’inseguimento di un’autovettura con a bordo tre individui che aveva forzato un posto di controllo investendo un commilitone, l’Appuntato MENICHINI, giunto nei pressi di un passaggio a livello chiuso per il sopraggiungere del treno, proseguiva l’inseguimento di uno dei malviventi che aveva oltrepassato di corsa i binari, venendo travolto mortalmente dal convoglio ferroviario in transito. L’operazione si concludeva con l’arresto dei tre malfattori e con il sequestro di stupefacente.

A seguito del tragico evento il militare è stato insignito della Medaglia d’Oro al Valor Civile alla memoria: “chiaro esempio di elette virtù civiche ed altissimo senso del dovere, spinto fino all’estremo sacrificio”, questa una delle motivazioni dell’assegnazione. A suo nome è stata intitolata anche la Caserma dei Carabinieri di Francavilla al Mare (CH).

Nel pomeriggio del 3.03.2026, presso la chiesa di Santa Maria de Cryptis di Chieti sarà officiata una funzione religiosa in suffragio del militare.