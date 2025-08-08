Strisce blu: nuovo servizio digitale per il pagamento delle soste nei parcheggi di Agnone

Il Comune di Agnone ha attivato il nuovo servizio digitale per il pagamento delle soste sui parcheggi con le strisce blu, grazie alla collaborazione con myCicero, piattaforma tecnologica italiana leader nel settore della mobilità integrata.

MyCicero, il cui canale commerciale è MooneyGo, consentirà di pagare la sosta attraverso diversi canali, tra cui: portale web, applicazione per smartphone (iOS e Android) e servizio IVR. Il pagamento potrà avvenire tramite carta di credito o con l’utilizzo di un borsellino elettronico ricaricabile.

Con l’implementazione di questo nuovo servizio, prosegue il percorso dell’amministrazione comunale verso una mobilità urbana sempre più moderna e sostenibile. L’obiettivo è di garantire a cittadini e visitatori efficienza nella gestione delle soste a pagamento.

Al completamento del progetto di attivazione hanno lavorato il sindaco Daniele Saia, il consigliere delegato alla viabilità Mario Petrecca, la segretaria generale Maria Teresa Miraldi, il responsabile comunale Antonio Di Lullo e la Polizia Municipale.

Per accedere al servizio dal proprio telefono, è possibile scaricare l’app “MooneyGo” seguendo le istruzioni per la registrazione. Successivamente, sarà possibile pagare la sosta sulle strisce blu in base ai minuti effettivi di utilizzo. Oltre all’utilizzo di App Store e Play Store, per avviare il download dell’app sono disponibili anche i QR Code da inquadrare posizionati sui parcometri disseminati nel centro urbano.