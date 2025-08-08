Dizionario dialettale etimologico della Vallata del Trigno, la presentazione a Castelguidone

L’agosto castelguidonese, solitamente basato su musica e cibo, si rifà il look e si arricchisce dell’elemento culturale. Il professor Emilio Di Paolo, ricercatore originario di Castelguidone, residente a San Salvo, dove da alcuni anni insegna dialettologia abruzzese all’Università delle Tre Età, presenta la sua ultima fatica “Dizionario Dialettale Etimologico della Vallata del Trigno”, licenziata alle stampe qualche mese fa ed edita dal Torcoliere di Vasto.

L’autore Emilio Di Paolo con il dizionario dialettale, la presentazione l’11 agosto a Castelguidone

Si tratta di un’opera straordinaria in tre tomi, di 1.656 pagine; la presentazione avverrà lunedì 11 agosto, alle 17.45 nella sala della Struttura Pluriuso, adiacente a Largo Croce. Il tavolo dei lavori, oltre al diretto interessato, è costituito dal Sindaco, Mario Di Paolo, per i saluti istituzionali, dal giornalista Tarcisio Tarquini, coordinatore e da Roberto Di Stefano, già Sindaco di Castelguidone, nelle vesti di dicitore. Un’opera importante che riesce a custodire le radici della comunità, le tradizioni e la storia locale.