Taylor B, escort a Sanremo: «Olimpiadi o Festival? Veramente si lavora anche in Vaticano»

Taylor B, escort ospite del podcast MOW Privé by Escort Advisor – Sanremo Edition, non ha usato mezzi termini alla domanda della community The Journalai se si lavora di più per le Olimpiadi o durante il Festival. «Si lavora pure in Vaticano» la sua risposta.

Una frase che ha fatto alzare più di un sopracciglio. Ma che riflette bene come il settore del sex work sia legato a un tour che segue gli eventi che muovono vip, staff e pubblico. «Arrivo da Cortina, neanche il tempo di posare le borse che ho già due appuntamenti» continua Taylor B. «Ora Sanremo è il massimo per noi escort».

Sanremo fa impennare la ricerca di escort

Secondo i dati di Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, durante i giorni del Festival, nella zona di Sanremo si registra un aumento medio degli utenti sul sito tra +40% e +50%, con picchi che arrivano fino a +100% rispetto ai giorni più tranquilli precedenti. Tradotto: la settimana del Festival più amato d’Italia accende molto più dei riflettori.

Anche su Google, considerando solo febbraio, le impression per la ricerca della parola “Escort Advisor” mostrano una crescita netta durante i giorni centrali del Festival: +15% medio, con punte oltre il +20% rispetto all’inizio del mese.

La curva sale insieme all’hype. Più aumentano red carpet, party esclusivi e ospiti fuori sede, più cresce l’interesse online. Taylor B l’ha detta con una battuta. I numeri, però, la raccontano senza ironia: quando ci sono i grandi eventi, il business si scalda.

Un settore non risconosciuto

Tra una battuta e l’altra c’è tempo anche per una riflessione: a Sanremo durante il festival il business si muove anche per il settore del sex work, che però non viene per nulla riconosciuto. “Il nostro settore va regolamentato e strutturato” conclude Taylor B, nota al pubblico radiofonico per le frequenti ospitate a La Zanzara di Cruciani, dove è sempre pronta a difendere la propria scelta professionale libera e consapevole.