Tentativi di truffe agli anziani, casi segnalati a Carovilli e nei centri limitrofi del Chietino

Tentativi di truffe e raggiri a danno di persone anziane vengono segnalati nell'abitato di alcuni centri montani dell'Alto Molise in questi giorni e anche nel vicino Vastese. Nelle ultime ore i delinquenti pare si siano concentrati sull'abitato di…

Tentativi di truffe e raggiri a danno di persone anziane vengono segnalati nell’abitato di alcuni centri montani dell’Alto Molise in questi giorni e anche nel vicino Vastese. Nelle ultime ore i delinquenti pare si siano concentrati sull’abitato di Carovilli. Il metodo utilizzato per approcciare e raggirare gli anziani è sempre il solito: una telefonata in casa, sulla rete fissa, e dall’altro capo della cornetta qualcuno che si spaccia per nipote della vittima potenziale o appartenente alle Forze dell’ordine.

In alcuni casi il “telefonista” ha già una squadra di delinquenti operativa sul posto, pronta a presentarsi all’indirizzo della vittima designata per farsi consegnare denaro e preziosi; ma altre volte la “pattuglia” di ladri parte direttamente dal Napoletano, come accertato già in qualche occasione dai Carabinieri.

Per fortuna il passa parola tra i residenti di Carovilli è riuscito ad avvisare tutte le famiglie, grazie anche alle applicazioni di messaggistica. Non bisogna tuttavia abbassare la guardia, perché i truffatori non vanno in ferie, anzi risultano più attivi proprio nel periodo estivo, quando magari i parenti degli anziani sono in vacanza lontani dal paese d’origine. In caso di avvistamento di persone o auto sospette nei centri abitati è fondamentale contattare immediatamente i Carabinieri componendo il numero gratuito 112.

Le autorità rinnovano l’invito ai cittadini, in particolare alle persone anziane e ai loro familiari, a diffidare da richieste di denaro o preziosi formulate telefonicamente da sedicenti appartenenti alle Forze dell’Ordine o ad altri enti pubblici. In caso di dubbi o di situazioni sospette è fondamentale contattare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112.