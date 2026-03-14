Trophy Tour di Agnone, Roberti: «Bando da 15 milioni di euro destinato all’impiantistica sportiva»

Il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, al Trophy Tour di Agnone: «Lo sport è crescita e investimento per i territori». Si è svolta nella mattina di ieri, al palazzetto dello sport di viale Europa, la tappa di…

Il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, al Trophy Tour di Agnone: «Lo sport è crescita e investimento per i territori». Si è svolta nella mattina di ieri, al palazzetto dello sport di viale Europa, la tappa di Agnone del Trophy Tour, l’iniziativa promossa dalla Federazione Italiana Tennis e Padel che porta nelle città italiane i più prestigiosi trofei del tennis mondiale.

All’evento ha preso parte il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, che ha voluto testimoniare la vicinanza dell’istituzione regionale alle iniziative sportive e alla promozione del territorio attraverso lo sport.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Agnone, guidata dalla presidente Rossana Capone e dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniele Saia, ha rappresentato un momento di grande partecipazione per sportivi, appassionati e cittadini, che hanno avuto l’opportunità di ammirare da vicino due simboli iconici del tennis mondiale: la Davis Cup e la Billie Jean King Cup.

Nel corso dell’incontro, il presidente Roberti ha sottolineato l’importanza dello sport come strumento di crescita sociale e di valorizzazione dei territori, ricordando anche l’impegno concreto della Regione Molise nel sostenere, oltre agli eventi, le infrastrutture sportive.

«La Regione – ha evidenziato Roberti – ha attualmente in corso un bando da 15 milioni di euro destinato all’impiantistica sportiva pubblica. Si tratta di un investimento significativo che punta a migliorare e potenziare le strutture sportive dei nostri comuni, offrendo maggiori opportunità ai giovani, alle associazioni e a tutto il movimento sportivo».

Alla giornata ha preso parte anche il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, confermando il valore nazionale dell’iniziativa e l’attenzione della federazione verso i territori.

La tappa di Agnone del Trophy Tour ha rappresentato un momento di festa e di promozione dei valori dello sport, capace di coinvolgere la comunità locale e di avvicinare cittadini e giovani a una disciplina che continua a regalare grandi soddisfazioni all’Italia sulla scena internazionale.