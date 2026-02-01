Trova un credito benzina da cinquanta euro, ma non ne approfitta e lo consegna al gestore

Trova uno scontrino di credito da cinquanta euro per rifornimento carburante, ma invece di fare il pieno alla sua auto approfittando del colpo di fortuna, dimostrando rara onestà, consegna il titolo al gestore dell’impianto. L’esempio di comportamento civico e correttezza arriva da Sant’Angelo del Pesco, o meglio da un cittadino di quel piccolo centro montano dell’Alto Molise.

Questi i fatti. Nella serata di giovedì, presso l’impianto automatico del distributore lungo la fondovalle Sangro, appena sotto l’Alto Molise, viene effettuato un pagamento di cinquanta euro a cui però non è seguita l’erogazione di carburante. Cose che possono succedere, ma i soldi non vanno persi, perché la “macchinetta” eroga uno scontrino di credito appunto, che può essere utilizzato in un altro momento facendolo visionare al personale dell’impianto. Evidentemente l’automobilista non si è accorto dell’erogazione dello scontrino ed è andato via senza soldi e senza benzina.

Subito dopo il titolo di credito è stato trovato da un secondo automobilista, che non ha approfittato del colpo di fortuna come avrebbero fatto quasi tutti gli altri. «Lo scontrino è stato recuperato e consegnatoci prontamente da Pietro Casciato, noto imprenditore nel settore delle perforazioni della frazione Canala di Sant’Angelo del Pesco, che ringraziamo sentitamente per il nobile gesto» spiegano i titolari del distributore di carburanti.

Poi i gestori indicano cosa fare: «Invitiamo l’interessato a presentarsi presso il nostro punto vendita per recuperare il credito. Ogni richiesta verrà verificata tramite il nostro sistema di videosorveglianza per riscontrare l’effettiva corrispondenza di orario, veicolo e circostanze. Se entro sette giorni il legittimo proprietario non si sarà presentato, lo scontrino verrà consegnato, come premio all’onestà, a Pietro Casciato che lo ha rinvenuto».