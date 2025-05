Trovati senza vita i due Vigili del fuoco dispersi in montagna

CHIETI, INDIVIDUATI I CORPI SENZA VITA DEI DUE VIGILI DEL FUOCO DISPERSI DA IERI SERA

Individuati dalle squadre del Soccorso Alpino i corpi purtroppo senza vita dei due vigili del fuoco dispersi da ieri sera in località Balzolo di Pennapiedimonte, nella provincia di Chieti.

Liberi dal servizio, con altri due colleghi erano usciti ieri per un’escursione. In salvo gli altri due colleghi.

Entrambi i vigili del fuoco scomparsi, 43enni, erano in servizio nel comando di Chieti.

Sono in corso le operazioni per il recupero dei corpi.