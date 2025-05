Vigili del fuoco morti in montagna, la Procura dispone indagini e l’esame autoptico

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti ha disposto la traslazione presso l’obitorio del locale ospedale, per i successivi esami autoptici, delle salme dei due Vigili del Fuoco deceduti in località Balzolo di Pennapiedimonte (CH), il cui recupero è tuttora in corso da parte dei soccorritori coordinati dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Chieti.

Successivi ulteriori accertamenti delegati dall’Autorità Giudiziaria saranno svolti, anche sui luoghi dove si sono verificati i decessi, a cura dei militari del Comando Provinciale Carabinieri di Chieti e del Reparto Carabinieri Forestale “Parco Nazionale Maiella”.

Entrambi i vigili del fuoco scomparsi, 42enni, erano in servizio nel comando di Chieti. Sono stati ritrovati senza vita due dei quattro vigili del fuoco escursionisti, precisamente Civitella Nico, 42 anni, e Capone Emanuele, 42 anni, a seguito delle attività svolte nella giornata odierna, anche con la partecipazione di unità del Corpo nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico delle regioni Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio.

Sul posto sono intervenuti anche il Sindaco del Comune di Pennapiedimonte, unità specializzate di supporto psicologico messe a disposizione da parte dei Vigili del Fuoco e volontari di protezione civile.

I restanti due escursionisti, anch’essi vigili del fuoco, tratti in salvo nella serata di ieri, sono De Panfilis Giulio, 32 anni e Buzzelli Gabriele, 48 anni.

Il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Prefetto Attilio Visconti

«Ho appreso con grande dolore la notizia della scomparsa dei due vigili del fuoco a Pennapiedimonte, dopo aver seguito da ieri sera con apprensione l’esito delle ricerche» ha detto il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Prefetto Attilio Visconti. «Esprimo la mia più grande vicinanza alle famiglie dei due giovani, ai colleghi di Chieti e a tutto il Corpo Nazionale».



«Occorre riconoscere la ferma volontà dei vigili del fuoco di mantenersi sempre in allenamento, anche quando sono fuori dal servizio, sempre con la passione che li spinge a migliorarsi per garantire al meglio la sicurezza e il soccorso al prossimo» ha aggiunto il Prefetto Visconti.

Cordoglio espresso anche da Matteo Piantedosi, Ministro dell’Interno: «Oggi piangiamo la tragica scomparsa di due Vigili del Fuoco in provincia di Chieti. La notizia mi addolora profondamente. Ai loro familiari, ai colleghi e a tutto il Corpo dei Vigili del Fuoco va la mia più sincera vicinanza e gratitudine per il valore umano e professionale che hanno sempre rappresentato».