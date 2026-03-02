Truffa da 13 milioni: nei guai due imprenditori nel settore caseario e un pubblico ufficiale

In provincia di Caserta, militari del Nucleo Investigativo del Gruppo Carabinieri di Aversa hanno dato esecuzione ad una ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti di un pubblico ufficiale destinatario di un divieto di dimora nella regione Campania e regioni limitrofe e a carico di due imprenditori nel settore caseario, nei cui confronti è stato disposto il divieto di dimora nella sola regione Campania, indagati, a vario titolo, di “corruzione per l’esercizio della funzione”, “falsità materiale in concorso”, “truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”.

L’attività d’indagine, coordinata da questa Procura, ha consentito di acclarare – sebbene nella fase embrionale delle indagini preliminari – che il pubblico ufficiale, avrebbe agevolato la realizzazione di un impianto di trasformazione del latte riconducibile ai due imprenditori anch’essi colpiti da provvedimento, consentendo loro di ottenere una delibera per un finanziamento pubblico di 13milioni di euro, di cui 4milioni già erogati a titolo di primo acconto.