Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, il generale Feroce atteso alla scuola allievi di Campobasso

Il prossimo 5 giugno, a Campobasso, con inizio alle ore 16, presso la Caserma “E. FRATE” sede della Scuola Allievi, con una solenne cerimonia di livello regionale verrà celebrato il 212° Annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri. La significativa ricorrenza ricorda la data in cui nel 1920 la Bandiera dell’Arma fu insignita della prima Medaglia d’Oro al Valor Militare per la partecipazione dei Carabinieri alla I^ Guerra Mondiale.

La cerimonia avrà luogo alla presenza di diverse Autorità Parlamentari, di esponenti delle Magistrature di Campobasso e Isernia, di numerose Autorità militari, civili e religiose, dei Comandanti e Direttori delle Forze armate e di polizia delle suddette provincie, nonché di un folto numero di commilitoni in congedo e di rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri (A.N.C.) e dell’Associazione Nazionale Forestali (A.N.For.).

Riceverà gli onori quale massima autorità dell’Arma il Comandante della Legione “Abruzzo e Molise”, Generale di Brigata Gianluca FEROCE, che passerà in rassegna un Battaglione di formazione, rappresentativo della Linea addestrativa, territoriale, specializzata e della Componente Forestale dell’Istituzione. Il tradizionale evento, che intende ricordare anche il sacrificio delle centinaia di Carabinieri caduti nel 1941, nel corso delle cruente battaglie di Culqualber (Etiopia) e di Eluet El Asel (Libia) di cui ricorre quest’anno l’85° Anniversario, offrirà al Comandante della Legione l’opportunità per fare il punto sulle tematiche e le linee di sviluppo maggiormente care all’Arma, nonché presentare un bilancio complessivo dell’impegno e dell’operato dei Carabinieri in Molise nelle attività di prevenzione e contrasto a ogni forma di criminalità, sia essa di natura predatoria che organizzata.

Al centro dell’intervento del Generale FEROCE vi sarà, infatti, l’importanza dei valori e i principi identitari che guidano ancora oggi l’azione quotidiana dei Carabinieri, della sinergia e collaborazione tra le Forze di polizia, nonché dell’imprescindibile funzione di coordinamento rivestito dal Prefetto e di indirizzo investigativo espresso dalle Procure. Altri temi di riflessione su cui si soffermerà i Comandante della Legione saranno l’insostituibile ruolo delle Stazioni Carabinieri nella moderna società, veri avamposti di accoglienza e ascolto per i cittadini, così come la tutela della legalità ambientale, enfatizzando il ruolo cruciale dei Carabinieri Forestali nella salvaguardia dell’ambiente, del territorio e della biodiversità.

La cerimonia proseguirà con la consegna, da parte delle autorità istituzionali presenti, di alcune ricompense individuali per meritorie operazioni di polizia giudiziaria condotte sul territorio e per lodevoli comportamenti, soprattutto di tipo umanitario, posti in essere dai carabinieri in attività di servizio. A seguire, si procederà con la consegna del “Premio Annuale” a Comandanti di Stazione particolarmente distintisi nell’attività d’istituto, impegnati quotidianamente ad accogliere, ascoltare e soccorrere la comunità.