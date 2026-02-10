Carnevale a Schiavi di Abruzzo, i Mazzaroni fanno il verso a Donald Trump

Grande festa di carnevale a Schiavi di Abruzzo. Questo paese ricco di storia, cultura e tradizioni, ogni anno a carnevale propone un’antica festa con “I Mazzaroni” (l’mazzaroun in dialetto locale). I Mazzaroni sono i giovani del paese, che indossano un caratteristico copricapo, il Cimiero (C’mir) di varie forme, ricoperto di colorati fiori di carta e nastri (zagarelle).

Il gruppo è capeggiato dal Pulcinella, figura centrale del carnevale schiavese, contraddistinto dalla presenza della “mazza” (sagliocca), simbolo di potere, di semidivinità e di rinnovamento vegetale. Questa allegra combriccola visita tutte le case per la rituale questua ricevendo dolci, vino e insaccati in cambio di canti e balli della tradizione.

Durante l’intera giornata del carnevale si susseguono canti e balli, soprattutto viene proposta “la spallata”, ballo tipico di Schiavi di Abruzzo, di antichissime origini. E’ una danza che presenta una struttura complessa, con scambi ed avvicinamenti delle coppie disposte in file parallele, frontali o in cerchi. La tradizione di questo ballo è tuttora particolarmente viva a Schiavi e tutti i suoi abitanti si cimentano in questa danza soprattutto nelle riunioni ricreative organizzate in occasioni di ricorrenze legate al ciclo della vita.

Gli appuntamenti 2026:

PROGRAMMA SABATO 14 FEBBRAIO

Ore 9:00 Raduno dei MAZZARONI e di tutti i partecipanti in piazza Purgatorio e PARTENZA;

Ore 10:15 Arrivo frazione VALLI, Piazzale Chiesa;

Ore 11:00 Arrivo frazione CASALI, Piazzale Chiesa;

Ore 11:45 Arrivo frazione SALCE, Piazzale Chiesa;

Ore 13:00 Arrivo frazione CANNAVINA, Piazzale Chiesa;

Ore 14:00 Arrivo frazione TAVERNA, Piazzale Chiesa;

Ore 15:00 Arrivo frazione CUPELLO, Piazzale Chiesa;

Ore 16:30 Arrivo frazione BADIA, Piazzale Chiesa;

Ore 18:00 Arrivo frazione SAN MARTINO, Piazzale Chiesa;

PROGRAMMA MARTEDI’ 17 FEBBRAIO

Ore 11:30 Raduno in Piazza Purgatorio;

Ore 12:00 Partenza per frazione VALLONI;

Ore 15:30 Sfilata per il paese.

Per informazioni:

Associazione “Schiavi della Musica”

https://www.facebook.com/schiavidellamusica

Giuliano: 347/6583635