Uso civico del legnatico del bosco Selvapiana, il Comune mette a disposizione la legna da ardere

Il bosco ha sempre rappresentato, storicamente, una fonte di beni e ricchezze utilizzati in maniera collettiva e comunitaria. Nel solco di questa millenaria pratica sociale l’amministrazione comunale di Agnone informa che «destinerà ad uso civico dei cittadini residenti, per l’anno 2025, legna da ardere di tipo misto cerro e carpino, di pezzatura commerciale, proveniente dal bosco Selvapiana».

Il prezzo è fissato in sette euro a quintale. Biomassa locale, disponibile per essere utilizzata come fonte ecocompatibile di riscaldamento domestico. «Coloro che intendono acquistare detta legna, – spiegano dagli uffici competenti del Municipio – per un quantitativo di quaranta quintali per nucleo familiare, dovranno presentare la domanda entro e non oltre il giorno 15 marzo prossimo». Le risorse non sono infinite, dunque è opportuno affrettarsi e prenotare la propria quota di legna da ardere. La domanda può essere presentata a mezzo pec: comune.agnone@legalmail.it oppure a mano con consegna presso gli uffici del Protocollo. «Il pagamento, pena l’esclusione, dovrà essere effettuato nel rispetto delle modalità che verranno comunicate dagli Uffici Comunali direttamente ai richiedenti, entro il 30 aprile» chiudono dal Municipio di Agnone.