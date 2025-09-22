Vegetazione in fiamme, Vigili del fuoco impegnati su quattro roghi distinti

Poco dopo le 17 di oggi pomeriggio una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Campobasso, facente parte del dispositivo della campagna estiva antincendio boschivo 2025 avviata nella regione Molise a seguito della convenzione sottoscritta da parte della Prefettura di Campobasso, della Protezione Civile della Regione Molise e della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Molise, è intervenuta a Campomarino nei pressi del fiume Saccione per un incendio vegetazione.

Sul posto in supporto anche un’autobotte dal vicino distaccamento dei Vigili del Fuoco di Termoli e una squadra di volontari di Campomarino facenti parte del dispositivo A.I.B. della Regione Molise.

A causa dell’incendio sono andati bruciati tre ettari di incolto e un ettaro di area boschiva.

Si stanno ancora svolgendo le operazioni di bonifica.

Altri incendi di vegetazione hanno tenuto impegnate le squadre di Vigili del Fuoco di Campobasso a Petacciato, San Giacomo degli Schiavoni e Santa Croce di Magliano.