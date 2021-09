Via preside Gamberale, telenovela infinita: slitta ancora la riapertura

Continua la telenovela di via Preside Gamberale, la strada interdetta al traffico da oltre un anno e che dà accesso al polo scolastico di Maiella, ad Agnone. A pochi giorni dalla riapertura delle scuole, infatti, il Comune ha assegnato la progettazione della messa in sicurezza dell’arteria ad un noto professionista del posto per un importo di 4.000 euro. Il ciò significa che i lavori partiranno in netto ritardo sulla tabella di marcia stilata dall’amministrazione la quale aveva lasciato intendere di voler riaprire la strada per il ritorno degli studenti nelle aule. Insomma, per scrivere l’epilogo di una vicenda irreale ci vorranno ancora diverse settimane. Per buona pace dei residenti ormai sconfortati e al tempo stesso rassegnati dai continui ritardi dettati da burocrazia, inefficienza, ma anche dall’ostruzionismo di qualche privato che, a questo punto, potrebbe ‘pagare’ a caro prezzo tale comportamento. Infatti si vocifera di risarcimenti danni che potrebbero finire al vaglio della magistratura. Infine, al di là delle presunte responsabilità dell’attuale maggioranza, sull’annosa situazione non si annota alcuna presa di posizione da parte delle minoranze. In definitiva non resta che l’ironia: se tutto va bene, siamo rovinati!

