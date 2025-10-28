Vigili del fuoco: l’ingegner Giudice, già comandante provinciale a Isernia, nominato dirigente generale

Il Consiglio dei ministri ha deliberato:
- su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, la nomina a Dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dei dirigenti superiori, ingegneri Carlo Metelli e Luigi Giudice e architetto Valter Cirillo;
- su proposta del Ministro della difesa Guido Crosetto, la nomina dell’ammiraglio di squadra del ruolo normale del Corpo di stato maggiore della Marina Militare Giuseppe Berutti Bergotto a Capo di stato maggiore della Marina militare;
- su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, il conferimento dell’incarico di Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all’ingegner Stefano Fabrizio Riazzola, dirigente di prima fascia del medesimo Ministero.
L’ingegner Luigi Giudice negli anni scorsi è stato comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Isernia. Nella foto pubblicata, di repertorio, davanti alla sede del distaccamento di Agnone insieme all’allora direttore regionale dei Vigili del fuoco, l’ingegnere Antonio Barone. All’ingegner Giudice le congratulazioni per la nomina a Dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalla redazione de l’Eco. Anche l’altro neo promosso, l’architetto Valter Cirillo, è stato comandante provinciale ad Isernia. I due neo dirigenti generali si avvicendarono al comando. Le congratulazioni dunque vanno estese anche all’architetto Cirillo.