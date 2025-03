Virus sinciziale, dosi di monoclonale disponibili in Molise nei centri vaccinali

Centinaia le dosi di monoclonale Beyfortus giunte in Molise per dare una risposta alle esigenze del territorio. Il Dipartimento di Prevenzione dell’ASReM, diretto dalla dott.ssa Carmen Montanaro, sta provvedendo alla distribuzione delle stesse presso i Centri vaccinali e i Punti Nascita della regione.

Una somministrazione non obbligatoria, e che non rende l’ASReM inadempiente, ma comunque importante per la prevenzione della patologia del tratto respiratorio inferiore causata dal virus respiratorio sinciziale soprattutto nei neonati e nei bambini nella prima infanzia.

Come spiegato dalla dott.ssa Montanaro “già lo scorso anno si è provveduto alla richiesta del monoclonale, ma l’iter per ricevere le dosi ha richiesto più tempo per via di un ritardo del fornitore che ha fatto slittare la consegna ad oggi. Tuttavia, in particolare nei Centri vaccinali del Molise, sono stati raccolti i nominativi di coloro che attendono la somministrazione e che, da domani, verranno contattati per raggiungere i nostri operatori”.

L’attenzione, l’impegno e la soluzione di criticità da parte dell’ASReM restano, pertanto, prioritari, ancora una volta, aldilà di qualsiasi strumentalizzazione politica.