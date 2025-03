Volley, Stefano Patriarca trascina la Romeo Sorrento alla conquista della Supercoppa di A3

L’agnonese Stefano Patriarca arricchisce il suo palmarès con un nuovo trofeo. Il centrale molisano, capitano della Romeo Sorrento, ha guidato i suoi alla vittoria nella finale della Supercoppa di A3, disputata ieri al PalaVesuvio di Napoli, dominando il San Donà di Piave con un netto 3-0 (25-21, 26-24, 25-18).

Davanti a circa 2000 tifosi giunti dalla costiera amalfitana, Patriarca si è messo in luce con 9 punti, risultando il terzo miglior realizzatore della squadra dietro a Wawrzynczyk (15) e Fortes (10). Un’altra prova di carattere per il centrale, che ha confermato il suo ruolo di leader in campo e nello spogliatoio.

Per la Romeo Sorrento si tratta del secondo trofeo consecutivo dopo la vittoria della Coppa Italia a Longarone (Belluno). Ora l’attenzione si sposta sulle semifinali playoff per la promozione in A2: il prossimo ostacolo sarà l’ErmGroup Altotevere San Giustino, con gara 1 in programma il 6 aprile, gara 2 il 13 aprile ed eventualmente gara 3 il 16 aprile.

Il tabellino: Romeo Sorrento – Personal Time San Donà di Piave 3-0 (25-21, 26-24, 25-18)

Romeo Sorrento: Tulone 1, Pol 9, Fortes 10, Baldi 12, Wawrzynczyk 15, Patriarca 9, Pontecorvo (L), Ciampa 1, Becchio 0, Gargiulo 0, Russo (L), Ruggiero 0. N.E. Cremoni, Filippelli. All. Esposito.

Personal Time San Donà di Piave: Bellucci 1, Cunial 2, Mellano 6, Giannotti 9, Brucini 15, Fusaro 6, Bidoia (L), Rocca 2, Lazzarini 0, Zanatta 1, Iannelli (L). N.E. Baciocco, Bellese. All. Moretti.

Arbitri: Pecoraro, De Simeis.

Durata set: 24′, 26′, 24′ (totale: 74′).