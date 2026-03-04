Auto sospetta: i Carabinieri trovano 35 dosi di cocaina, 28enne straniero finisce in manette

Trasacco ed Avezzano – Nella tarda serata del 2 marzo, i militari della Stazione Carabinieri di Luco dei Marsi, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio volti al contrasto al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno proceduto all’arresto in flagranza di un 28enne di origine straniera.

Gli uomini dell’Arma, in quel momento impegnati a pattugliare le strade della piana del Fucino, nel Comune di Trasacco (AQ), insospettiti dalla presenza di una vettura che sembra procedere senza meta, decidono di sottoporla ad un controllo.

Il conducente, peraltro gravato da pregresse vicissitudini giudiziarie, appare molto agitato, tanto che i Carabinieri decidono di sottoporlo ad una perquisizione personale e veicolare, pienamente giustificate dalle circostanze spazio temporali.

Nell’abitacolo dell’auto, ben occultate, i Carabinieri trovano 35 dosi di cocaina, pronte per lo spaccio. La sostanza stupefacente viene sottoposta a sequestro, così come la somma di oltre 400 € in denaro contante trovata nelle tasche dell’uomo, ritenuta essere il provento dell’attività di spaccio.

Il 28enne, il cui tentativo di fuga nelle campagne circostanti è stato bloccato sul nascere dai Carabinieri, è stato arrestato in flagranza per “detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio” e, così come disposto della Procura della Repubblica di Avezzano, è stato condotto presso la casa circondariale del capoluogo marsicano, in attesa dell’udienza di convalida.